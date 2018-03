Lady Gaga volta para o topo das paradas britânicas de álbuns

Lady Gaga vem dominando o cenário musical britânico nas últimas semanas, tanto que "The Fame" já chegou ao posto de número 1 três vezes e seu single mais recente, "Telephone", com a participação de Beyonce, tornou-se o quarto dela a ser número 1 no início do mês.

O novo álbum a entrar nas paradas que teve as maiores vendas foi "Sticky & Sweet Tour", de Madonna, que deve se tornar número 9 quando as paradas semanais forem anunciadas, no domingo, revelou a empresa que compila as cifras de vendas, The Official Charts Company.

Na corrida dos singles até a metade da semana, o grupo Scouting For Girls está na dianteira, com "This Ain't a Love Song."

A segunda posição está sendo mais disputada: "She Said", do Plan B, e "Telephone", de Lady Gaga, estão quase empatados.

A banda de rock cristã Delirious se esforça para fazer sucesso na Páscoa e pode entrar para os Top 10 da parada de singles.

Seu single "History Makers" se encaminha para a sétima posição na parada oficial de singles, faltando ainda quatro dias de vendas para serem contabilizados.

(Reportagem de Mike Collett-White)