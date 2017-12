Lady Gaga volta ao pop e lança 'Perfect Illusion', sua nova música

NOVA YORK - Depois de uma incursão pelos clássicos do jazz, Lady Gaga volta ao pop com o lançamento nesta sexta-feira de uma nova canção, Perfect Illusion, e o anúncio de um próximo álbum repleto de parcerias.

"Meu amor e meu agradecimento aos brilhantes cavalheiros com os quais fiz esse disco", escreveu a cantora americana de 30 anos no Twitter, citando o produtor britânico Mark Ronson, a banda australiana Tame Impala, o guitarrista do Queens of the Stone Age Josh Homme e o músico americano Bloodpop.

O tema de três minutos está disponível na plataforma Spotify. "Trabalho como uma máquina de escrever e trocamos constantemente ideias sobre novas letras" com Mark Ronson e Kevin Parker, da banda Tame Impala, disse à BBC.

"Eu estava no piano, Kevin na guitarra e Mark no baixo", relatou. Lady Gaga também disse que seu próximo álbum, cuja data de lançamento ainda não foi revelada, inclui um dueto com Florence Welch, do Florence and the Machine.