Lady Gaga vira cidadã honorária de Sydney por seu apoio a homossexuais

SYDNEY - Lady Gaga foi declarada cidadã honorária da cidade de Sydney por seu apoio à comunidade de homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais, informou nesta terça-feira, 12, a imprensa australiana.

"Lady Gaga foi uma força poderosa para a comunidade de homossexuais e lésbicas em Sydney", disse na noite de segunda-feira a prefeita da cidade, Clover Moore, ao ressaltar que "infelizmente" muitos jovens se sentem "como cidadãos de segunda classe" devido a suas preferências sexuais.

Lady Gaga causou furor desde que chegou a Sydney, no sábado, para um show nesta terça para promover seu álbum Born this way, que já vendeu em todo o mundo mais de cinco milhões de cópias.

Mas nem tudo foram flores na passagem da diva por Sydney. A cantora americana teve de gravar novamente sua resposta em um programa de televisão transmitido na noite de segunda-feira na qual assumia erroneamente que a primeira-ministra australiana, Julia Gillard, era lésbica.

Ao ser perguntada se achava que Gillard era hipócrita por viver com seu companheiro - a entrevista, em inglês, usou a palavra "couple" - e ao mesmo tempo defender os casamentos "tradicionais" mas não as uniões do mesmo sexo, Lady Gaga apressou-se a chamá-la de hipócrita, mas depois se deu conta do erro.

Após a pergunta ser repetida, Lady Gaga explicou que a palavra "couple" é utilizada nos Estados Unidos para se referir a uma relação do mesmo sexo, segundo o Canal 9.