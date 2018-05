Lady Gaga vende 1 milhão de cópias de 'Born This Way' em uma semana

SÃO PAULO - Lady Gaga já vendeu mais de um milhão de discos desde o lançamento de Born This Way, em 23 de maio. Em uma semana, foram 1.108.000 cópias, de acordo com a Billboard. Entre elas, 662 mil foram compradas na internet, quebrando um recorde digital.

Com essa marca, Gaga assume o topo da lista dos 200 álbuns mais vendidos da revista norte-americana, desbancando a britânica Adele, há 3 meses intacta na posição, com o 21.

A cantora se torna uma entre os 17 músicos que conseguiram vender mais de 1 milhão de discos na semana de lançamento, em uma lista criada em 1991 e liderada pelo álbum No strings attached da boy band extinta N'Sync, liderada por Justin Timberlake, que vendeu 2.416.000 no ano 2000. A cantora atingiu a melhor marca desde The Massacre, de 50 Cent, com 1,14 milhões de discos vendidos em 2005.

