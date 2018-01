Lady Gaga vence 3 prêmios aos que foi indicada no Brit Awards

Vencedora nas três categorias que disputou, a americana Lady Gaga foi o grande nome da 30ª edição do Brit Awards, realizada na noite de terça, 16. A cantora ganhou os prêmios de melhor álbum internacional (The Fame), show e intérprete internacional. Nessa última categoria ela desbancou Ladyhawke, Norah Jones, Rihanna e Shakira.

A última vez que um grupo ou artista não britânico havia conquistado três estatuetas foi em 2005, com o Scissor Sisters. Os melhores cantores britânicos foram Lilly Allen e Dizzee Rascal, enquanto o rapper americano Jay-Z ficou com o troféu na categoria melhor cantor internacional. Lilly Allen abriu a festa cantando The Fear.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quase chorando, Lady Gaga a americana dedicou os prêmios ao estilista britânico Alexander McQueen, que morreu na semana passada.

Para dar maior realce aos seus 30 anos, os organizadores dos Brit criaram duas categorias especiais, uma delas para reconhecer o melhor show em cerimônias nessas três décadas.

O prêmio foi para as Spice Girls, pela interpretação de Wanabe/Who do you think you are, na edição de 1997 dos Brit.

O segundo prêmio especial era para o melhor álbum desses 30 anos, e foi para o Oasis, por Morning Glory.