Lady Gaga vai substituir Beyoncé no Coachella

Lady Gaga será a substituta de Beyoncé no festival Coachella, que será realizado em abril nos Estados Unidos. A cantora anunciou a mudança por meio de suas redes sociais ao publicar o novo cartaz com as atrações do evento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vamos fazer festa no deserto”, escreveu a cantora.

Gaga vai subir no palco principal nos dias 15 e 22 de abril após o cancelamento de Beyoncé. Grávida de gêmeos, a estrela do álbum Lemonade foi aconselhada pelos médicos a ficar em repouso.