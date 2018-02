Lady Gaga terá milhares de 'covers' na noite do Halloween

As fantasias inspiradas no guarda-roupas bizarro de Lady Gaga são as mais procuradas este ano para as festas de Halloween nos Estados Unidos. Mas muitos também vão se vestir como os personagens do reality show Jersey Shore, da MTV norte-americana.

"Do elenco de Shore, a fantasia de Snooki é a que saiu mais", disse um funcionário da loja Ricky's, em Nova York, à revista People. Snooki é Nicole Polizzi, 22 anos, nascida no Chile e criada nos EUA por pais adotivos. Ela ganhou fama após aparecer na TV.

"As réplicas dos óculos de sol usados por Lady Gaga foram o item mais vendido", contou um vendedor da Party City, em Dallas.

Quem quiser levar a brincadeira a sério pode comprar, no restaurante Old Homestead Steakhouse, em Nova York, uma réplica do vestido de carne com o qual a musa de Alejandro desfilou no VMA deste ano. Confeccionada com 170kg de carne de primeira, a peça - que evidentemente só pode ser usada uma vez - está à venda por US$ 100 mil.

Katy Perry também serviu de inspiração para bastante gente. A peruca azul usada pela cantora no clipe de California Gurls é muito popular por lá, assim como as máscaras dos personagens do filme Toy Story.