Lady Gaga será atração principal no Super Bowl 2017

Não é ilusão. Lady Gaga será a atração principal do intervalo show de Super Bowl 2017. A NFL e Pepsi anunciaram que a estrela pop vai subir ao palco do NGR Stadium no dia 05 de fevereiro, em Houston.

Nessa ano, Gaga cantou o hino nacional no Super Bowl, em Santa Clara, Califórnia. Beyoncé, Bruno Mars e Coldplay encabeçaram o show do intervalo.

Gaga vai lançar um novo álbum, Joanne, em 21 de outubro. Nesse mês, ela lançou o clipe do single Perfect Illusion. Assista: