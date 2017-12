Lady Gaga se une à luta para combater agressão sexual em universidades dos EUA

A cantora Lady Gaga uniu forças com o governador de Nova York, Andrew Cuomo, para pressionar por uma legislação para reprimir uma crescente onda de violência sexual nas universidades dos Estados Unidos.

A estrela pop, que foi vítima de agressão sexual, e Cuomo escreveram juntos um artigo pedindo aos parlamentares do Estado de Nova York para aprovarem uma legislação sobre violência sexual dentro de instalações universitárias.

O chamado surge depois que um estudo descobriu que a violência sexual nas faculdades dos EUA atingiu "níveis epidêmicos", com mais de 18 por cento das estudantes do sexo feminino tendo relatado incidentes de estupro ou tentativa de estupro em seu primeiro ano na universidade.

"Hoje, muitos estudantes universitários são alvo de agressão sexual, mas muito poucos agressores são processados, e muitas vezes os sobreviventes não têm os recursos de que precisam para se recuperarem", Lady Gaga e Cuomo escreveram em um artigo para a revista Billboard.

O projeto de lei em tramitação no Legislativo de Nova York daria ao Estado as leis mais fortes do país para enfrentar a agressão sexual nas faculdades, e "virar a maré sobre essa questão para que os alunos possam realizar seus sonhos em universidades que sejam espaços seguros", disseram.

Os parlamentares têm até 17 de junho para aprovar o projeto de lei apresentado por Cuomo no início deste ano com o objetivo de estender a política de prevenção e resposta a agressões sexuais da Universidade Estadual de Nova York a todas as universidades públicas e privadas do Estado.

(Reportagem de Maria Caspani)