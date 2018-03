Lady Gaga se encaminha para novo sucesso com benção de Madonna

O novo single de Lady Gaga, Born This Way, influenciado por Madonna, está previsto para tomar as paradas americanas nesta semana, depois de alcançar um recorde de vezes em que foi tocado no rádio e de ter sido descarregado mais de 450 mil vezes, dizem fontes da indústria musical.

E o single de dance também ganhou a benção de Madonna, disse Lady Gaga.

Born This Way, que fãs e críticos de música compararam ao sucesso de Madonna de 1989 Express Yourself, vendeu mais de 450 mil downloads nos três primeiros dias desde seu lançamento, na sexta-feira passada, disse a Billboard, citando fontes da indústria.

E a canção foi tocada o número recorde de 4.602 vezes nas rádios dos Estados Unidos, segundo a Nielsen. Com isso, o single deve estrear como "número 1" quando a lista Billboard Hot 100 for divulgada, na quarta-feira, disse a Billboard.

Lady Gaga falou da influência de Madonna em uma participação no Tonight Show with Jay Leno, na segunda-feira.

"Não existe ninguém que seja fã mais adoradora e amorosa da Madonna do que eu. Sou a maior fã dela, pessoal e profissionalmente", disse a Jay Leno a cantora de 24 anos.

"A boa notícia é que recebi um e-mail do pessoal dela, com ela e eles me mandando carinho e apoio total com relação ao single. E, se a rainha diz que será, então será", disse a cantora.

Lady Gaga, que recebeu três prêmios Grammy no domingo, depois de fazer uma entrada envolta em um ovo gigante, garantindo manchetes, fará seu show de estreia no canal a cabo HBO em maio.

A HBO anunciou nesta terça-feira que vai gravar os concertos que Lady Gaga fará em 21 e 22 de fevereiro no Madison Square Garden, em Nova York, e colocar as imagens no ar em 7 de maio.

Born This Way é o primeiro single de um novo álbum de Lady Gaga previsto para chegar às lojas em 23 de maio.

A cantora e artista performática disse a Jay Leno na segunda-feira que o ovo opaco dentro do qual chegou à entrega dos Grammy era, na verdade, "uma embarcação", e falou que tinha estado dentro dele por três dias antes de sua apresentação no domingo.

(Reportagem de Jill Serjeant)