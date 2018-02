Lady Gaga se destaca no VMA com oito prêmios

A cantora Lady Gaga foi o destaque do MTV Video Music Awards, premiação dedicada a eleger os melhores videoclipes do ano, realizado neste domingo, 12, no teatro Nokia de Los Angeles (Califórnia). A excêntrica cantora levou 8 dos 13 prêmios pelos quais concorria, incluindo o de melhor videoclipe do ano por Bad Romance.

Gaga levou a estatueta também nas seguintes categorias: Melhor Coreografia, Melhor Direção, Melhor clipe feminino, Melhor clipe Pop, Melhor clipe Dance, Melhor Edição, todos com Bad Romance e Melhor Colaboração por Telephone parceria com a cantora BeyoncÉ. Gaga também aproveitou a ocasião para anunciar o título de seu próximo álbum: Born This Way.

Entre os artistas masculinos, Eminem liderava com 8 indicações, das quais levou 2: Melhor videoclipe Masculino e Melhor videoclipe de Rap, com Not Afraid. O adolescente Justin Bieber, levou o prêmio de Artista Revelação com Baby.

Os ganhadores das demais categorias foram: Direção de Arte para Florence and the Machine com Dogs Days Are Over, Melhor Cinematografia ficou para Jay-Z e Alicia Keys com Empire State of Mind, Melhor Efeitos Especiais para Muse, com Uprising e na categoria Descoberta do Ano o vencedor foi The Black Keys com o videoclipe Tighten Up.

Shows - Eminem abriu a cerimônia com Not Afraid e dividiu o palco com a cantora Rihanna cantando Love the Way You Lie. A banda inglesa Florence and the Machine subiu ao palco para cantar seu sucesso Dog Days Are Over, e o rapper Kanye West, que se apresentou no palco externo do teatro, cantou a inédita Let's Have a Toast.

A festa foi conduzida pela comediante Chelsea Handler. A primeira vinheta de humor foi estrelada por Lindsay Lohan, que não hesitou em fazer alusões aos seus problemas com bebidas. A atriz, brincando, perguntou à apresentadora se ela estava bêbada e avisou-lhe que ninguém quer trabalhar com bêbados.

A cerimônia durou mais de duas horas e meia e contou com alguns momentos engraçados. Um deles, foi quando Justin Bieber parecia não encontrar o caminho para o palco a fim de pegar seu prêmio. Outro, o problema que Lady Gaga teve para se levantar de sua poltrona, por causa de seus vestidos originais. Um dos modelos usados pela cantora foi o mesmo em que figurou na capa da versão japonesa da revista Vogue feito com pedaços de carne crua.

Outras atuações divertidas foram a do cantor Usher que imitou Michael Jackson e Taylor Swift que cantou uma música chamada Innocent que serviu para absolver Kanye West, após incidente ocorrido na festa do ano passado.

Drake, Bob, Hayley Williams, da banda norte-americana Paramore e Linkin Park, atuando no observatório Griffith de Los Angeles, abriram passagem para Cher, que apresentou o Melhor Clipe do Ano com uma jaqueta de couro e um vestido transparente com lantejoulas, o mesmo traje do vídeo If I Could Turn Back Time, rodado há 21 anos. A cantora e atriz comentou em tom jocoso: "Tenho sapatos que são mais velhos que a maioria dos indicados".

Conheça os vencedores do VMA 2010

CLIPE DO ANO

Lady Gaga - "Bad Romance"

Florence + The Machine - "Dog Days Are Over"

30 Seconds To Mars - "Kings and Queens"

Lady Gaga & Beyoncé - "Telephone"

Eminem - "Not Afraid"

B.o.B & Hayley Williams - "Airplanes"

MELHOR CLIPE FEMININO

Lady Gaga - "Bad Romance"

Ke$ha - "Tik Tok"

Katy Perry & Snoop Dogg - "California Gurls"

Beyoncé & Lady Gaga - "Video Phone (Extended Remix)"

Taylor Swift - "Fifteen"

MELHOR CLIPE MASCULINO

Eminem - "Not Afraid"

Usher & Will.I.Am - "OMG"

B.o.B & Hayley Williams - "Airplanes"

Drake - "Find Your Love"

Jason Derulo - "In My Head"

MELHOR CLIPE POP

Lady Gaga - "Bad Romance"

Katy Perry & Snoop Dog - "California Gurls"

Ke$ha - "Tik Tok"

Beyoncé & Lady Gaga - "Video Phone (Extended Remix)"

B.o.B & Bruno Mars - "Nothing on You"

MELHOR CLIPE DE ROCK

30 Seconds To Mars - "Kings and Queens"

Muse - "Uprising"

Paramore - "Ignorance"

Florence & the Machine - "Dog Days Are Over"

MGMT - "Flash Delirium"

MELHOR CLIPE DE RAP

B.o.B. & Hayley Williams - "Airplanes"

Eminem - "Not Afraid"

Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem - "Forever"

Jay-Z & Swizz Beats - "On To The Next One"

Kid Cudi & MGMT & Ratatat - "Pursuit Of Happiness"

MELHOR CLIPE DANCE

Lady Gaga - "Bad Romance"

Enrique Iglesias & Pitbull - "I Like It"

Cascada - "Evacuate The Dancefloor"

David Guetta & Akon - "Sexy Chick"

Usher & Will.I.Am - "OMG"

MELHOR COLABORAÇÃO

B.o.B & Hayley Williams - "Airplanes"

Beyoncé & Lady Gaga "Video Phone (Extended Remix)"

Lady Gaga & Beyoncé - "Telephone"

3OH!3 & Ke$ha - "My First Kiss"

Jay-Z & Alicia Keys - "Empire State of Mind"

REVELAÇÃO

Ke$ha - "Tik Tok"

Jason Derulo - "In My Head"

Justin Bieber & Ludacris - "Baby"

Nicki Minaj & Sean Garrett - "Massive Attack"

Broken Bells - "The Ghost Inside"

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Lady Gaga - "Bad Romance"

Florence & The Machine - "Dogs Days Are Over"

Eminem - "Not Afraid"

30 Seconds To Mars - "Kings and Queens"

Beyoncé & Lady Gaga - "Video Phone (Extended Remix)"

MELHOR COREOGRAFIA

Lady Gaga - "Bad Romance"

Lady Gaga & Beyoncé - "Telephone"

Beyoncé & Lady Gaga - "Video Phone (Extended Remix)"

Usher & Will.I.Am - "OMG"

Janelle Monáe & Big Boi - "Tightrope"

MELHOR CINEMATOGRAFIA

Eminem - "Not Afraid"

Jay-Z & Alicia Keys - "Empire State of Mind"

Lady Gaga - "Bad Romance"

Mumford and Sons - "Little Lion Man"

Florence & The Machine - "Dog Days Are Over"

MELHOR DIREÇÃO

Lady Gaga - "Bad Romance"

Eminem - "Not Afraid"

Rihanna - "Rude Boy"

P!nk - "Funhouse"

Miike Snow - "Animal"

MELHOR EFEITOS ESPECIAIS

Lady Gaga - "Bad Romance"

Eminem - "Not Afraid"

Muse - "Uprising"

Green Day - "21st Century Breakdown"

Dan Black - "Symphonies"

DESCOBERTA DO ANO

Dan Black - "Symphonies"

Gorillaz & Bobby Womack & Mos Def - "Stylo"

Coldplay - "Strawberry Swing"