Lady Gaga revela nome e detalhes do próximo single

Lady Gaga revelou novos detalhes do próximo álbum, Born This Way. A cantora anunciou que o próximo single vai se chamar Judas e será lançado poucas semanas antes do disco - que chega às lojas em 23 de maio. A informação foi dada pela cantora nesta terça-feira, 15, durante entrevista a um programa de rádio nos Estados Unidos.

O próximo single foi feito em parceria com o colaborador RedOne. "Eu exploro muitos gêneros diferentes da dance music e eletrônica, e música industrial", disse a cantora.

Gaga contou, ainda, que outras das músicas do disco se chamarão Hair - uma faixa feita para as pistas "com a vibe de Bruce Springsteen" e que tem as participações de Clarence Clemons da E Street Band -, Marry the Night e Government Hooker.

Born This Way. A faixa-título do novo disco foi lançado de Lady Gaga foi lançado na última sexta-feira, 11, e logo comparado por fãs e críticos a Express Yourself, do disco Like A Prayer (1989), de Madonna. No domingo, Gaga apresentou Born This Way pela primeira vez no palco, durante o Grammy, em Los Angeles. Ela levou três troféus na premiação.