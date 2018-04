Lady Gaga revela letra de nova música

Lady Gaga revelou no Twitter a letra completa do novo single, Born This Way. A música será apresentada pela primeira vez pela cantora em 13 fevereiro, em performance no Grammy Awards, e dá nome ao próximo álbum, que chega às lojas em 23 de maio.

Born This Way foi produzida por ela em parceria com o mexicano Fernando Garibay - ele trabalhou com Gaga no álbum The Fame Monster -, e pelo DJ White Shadow.

A letra da música fala de auto-aceitação, na linha de defesa das minorias e dos freaks adotada pela cantora. "Sou bonita do meu jeito/ Porque Deus não comete erros/ Estou no caminho certo, baby/ Nasci desse jeito", diz o refrão.

Lady Gaga já havia cantado um trecho de Born This Way no ano passado, durante o Video Music Awards, o prêmio da MTV norte-americana. A arte da capa do novo disco foi antecipada pela cantora no réveillon. Esta semana, surgiu a notícia de que a cantora pretende lançar um perfume com fragrância de sêmen e sangue.