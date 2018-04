Lady Gaga procura por atores transexuais

O blogueiro e amigo da Lady Gaga, Perez Hilton, disse que uma equipe ligada a ela esteve recentemente em uma festa em Nova York a procura de atores transexuais para participar da gravação do clipe de Born This Way, o primeiro single de trabalho retirado do novo álbum da cantora, que terá o mesmo nome.

Ainda de acordo com Perez, o vídeo começará a ser rodado na semana que vem. A música, ainda inédita, será apresentada pela primeira vez na cerimônia de entrega do Grammy, em 13 de fevereiro. Já o disco, sucessor de The Fame Monster, tem previsão de lançamento para o dia 23 de maio.