Lady Gaga participará de passeata do orgulho gay em Roma

ROMA - Lady Gaga participará da marcha do Europride 2011 no próximo sábado, dia 11 de junho, a maior passeata da Europa dedicada ao orgulho gay, que este ano acontece em Roma.

"Lady Gaga decidiu participar do Europride, mais uma prova de seu apoio à causa da comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais)", informou a Universal Music Itália nesta segunda-feira em comunicado.

A polêmica cantora participará da marcha prevista para acontecer no Foro Italico, no centro de Roma, com a qual serão encerradas as celebrações do Europride 2011.

"Com sua participação, Lady Gaga fará uma contribuição alegre à manifestação europeia do orgulho gay, lésbico e transexual", declarou o comitê organizador do evento em nota.

O Europride é a manifestação mais importante em nível europeu dedicada ao orgulho gay e cada ano acontece em uma cidade diferente. Em 2011 a marcha ocorre em Roma, de 1 a 11 de junho, com distintas atividades por toda a cidade.

Lady Gaga lançou seu último álbum, "Born This Way", em 23 de maio e vêm liderando as vendas em 27 países do mundo.