Lady Gaga lidera indicações à premiação musical da MTV na Europa

A cantora Lady Gaga lidera a lista de indicados ao MTV Europe Music Awards (EMA) de 2011, concorrendo em seis categorias, incluindo melhor música para Born This Way, melhor artista pop, melhor artista ao vivo e melhor artista feminina.

Nessas quatro categorias, a cantora de 25 anos concorre com outra diva das paradas, Katy Perry, que recebeu o total de quatro nomeações, com Firework indicada para melhor música.

As outras duas indicações de Lady Gaga são de melhor clipe (Born This Way) e de maior fã, uma categoria nova incluída este ano.

Assim como Katy Perry, Bruno Mars também teve quatro indicações - artista revelação, melhor artista masculino, melhor artista "push" e melhor música, para Grenade.

Adele, a sensação das paradas britânicas, foi indicada em três categorias, de melhor artista feminina, de melhor música e melhor clipe para Rolling in the Deep.

O canadense Justin Bieber compete em melhor artista pop, melhor artista masculino e maior fã, enquanto o Thirty Seconds to Mars foi nomeado nas categorias melhor artista alternativo, melhor atuação em nível mundial e maior fã.

O MTV Europe Music Awards, uma das maiores noites de premiação da música pop fora dos Estados Unidos, será no dia 6 de novembro na Arena Odyssey, em Belfast, Irlanda do Norte.

A premiação do ano passado foi em Madri e teve a maior audiência do evento, com 22,2 milhões de telespectadores em todo o mundo.