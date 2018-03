Lady Gaga libera clipe de 'Born This Way'

O clipe de Lady Gaga para a música Born This Way estreou na internet nesta segunda-feira, 28.

Na introdução do novo vídeo, a cantora lê um texto em que fala do "nascimento de proporções magníficas e mágicas", em um lugar chamado G.O.A.T. (Government Owned Alien Territory - Território Alienígena Pertencente ao Governo), de uma criatura livre de preconceitos e julgamentos que deu origem a uma nova raça. Mas, no mesmo dia, um outro nascimento, mais horripilante, aconteceu: o do mal.

O clipe fala da convivência entre essas duas criaturas e parece tentar aproximar os rejeitados defendidos por Gaga dos agressores dos little monsters (pequenos monstros, expressão usada pela cantora para definir os próprios fãs). A cantora tem discutido, nos últimos tempos, a questão do bullying. Ambas mães - tanto a dos aliens "bonzinhos" quanto a do demônio - são interpretadas no vídeo pela própria Gaga.

Em clima sombrio, a performance da música só começa aos 2min22s do vídeo, que tem ao todo mais de sete minutos e foi dirigido por Nick Knight e coreografado por Laurie Ann Gibson. Gaga passa boa parte do clipe trajando uma lingerie de couro que deixa à mostra o corpo bastante magro.

Born This Way é o single que dá nome ao novo disco da cantora, que chega às lojas em 23 de maio.