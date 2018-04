Lady Gaga lançará perfume com essência de sangue e sêmen

Após escolher atores transexuais para participar do novo clipe, gravado em Nova York no último fim de semana, Lady Gaga voltou a surpreender. Segundo o site Fashionista.com, a cantora pretende lançar um perfume que lembre o cheiro de sangue e sêmen.

Ainda sem nome definido, a fragrância nada usual só estará disponível no mercado em meados de 2012. O perfume deverá ser produzido pela Coty.

Antes do perfume Lady Gaga lançará o novo disco, Born This Way. O álbum chega às lojas em maio. Em 13 de fevereiro, a cantora apresentará pela primeira vez o single que dá nome ao disco, em performance na cerimônia de entrega do Grammy Awards, em Los Angeles (EUA).