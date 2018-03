Lady Gaga lança menina canadense de 10 anos à fama

Maria Aragon, uma menina de 10 anos da localidade canadense de Winnipeg, começou a ser qualificada como a versão feminina de Justin Bieber depois que Lady Gaga recomendou a seus seguidores no Twitter um de seus vídeos no YouTube.

"Não posso parar de chorar ao assisti-lo. É por isso que faço música. Ela é o futuro", escreveu Lady Gaga nesta quinta-feira, 17, a seus seguidores em referência ao vídeo em que a menina toca piano e canta Born this Way, o seu novo single.

Poucas horas após a disponibilização do vídeo no YouTube, ele já tinha sido assistido por quase 300 mil pessoas.

Quando uma estação de rádio local soube da recomendação de Lady Gaga em seu Twitter, enviou uma limusine para buscar a menina na saída de seu colégio e levá-la para uma entrevista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rápida ascensão à fama de Maria Aragon foi comprovada quando a popular apresentadora de televisão americana Ellen Degeneres agradeceu a Lady Gaga, também pelo Twitter, por ter revelado a existência da menina prodígio.

O jornal The Winnipeg Free Press afirmou em sua edição digital que, após o destaque no Twitter de Lady Gaga, a menina poderia aparecer no programa The Ellen Degeneres Show na televisão americana.

Justin Bieber, o adolescente canadense que em poucos meses se transformou na sensação da música pop, também foi descoberto após divulgar vídeos musicais caseiros no YouTube.

Os vídeos impressionaram o cantor americano Usher, que se ofereceu para apadrinhá-lo e lançá-lo ao estrelato.

Veja também:

O novo velho enxerto de Lady Gaga