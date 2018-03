'Lady Gaga, Katy Perry e eu estamos dominando a música', diz Rihanna

SÃO PAULO - Rihanna acredita que mulheres como Lady Gaga, Katy Perry e ela mesma estão dominando o cenário da música atual. Foi o que disse a cantora em entrevista à revista britânica Glamour.

"Existe um pacote: Somos eu, Gaga, Katy Perry, Beyoncé... Quem mais? Ke$ha, com certeza", disse a artista. "Eu sinto como se a música não fosse tão empolgante quanto agora há um tempo", completou.

A cantora pop revelou ainda acreditar que essa legião feminina de popstars é como um "sopro de ar fresco" para a música. "Katy e Lady Gaga apareceram exatamente do jeito que elas pensaram, do jeito que elas querem se vestir e falar".

Katy Perry ocupa atualmente o segundo lugar do top de músicas mais tocadas nos Estados Unidos, da Revista Billboard, com Last Friday Night. Lady Gaga está na oitava posição com The Edge of Glory. Rihanna aparece na 37ª colocação da lista com California King Bad.

Juntas, as divas já venderam milhões de discos e ganharam os principais prêmios de música pop dos Estados Unidos, como o Grammy e o VMA. Elas também são acompanhadas por uma legião de fãs nas redes sociais. Somente no Twitter, somam quase 20 milhões de seguidores.

Rihanna e Katy Perry se apresentam no Brasil em setembro. Elas farão shows em São Paulo e no Rock In Rio.