Lady Gaga investe no country em nova música; ouça 'Million Reasons'

Desde que Lady Gaga se afastou por um tempo do pop para lançar, em parceria com o veterano Tony Bennett, o álbum de jazz Cheek To Cheek, os fãs começaram a especular para onde iria a carreira da cantora, que retorna em 2016 com um novo álbum, intitulado Joanne. A primeira música, Perfect Illusion, divulgada há cerca de um mês, traz um pop que flerta bastante com o rock, principalmente por conta da produção de Kevin Parker, do grupo Tame Impala, e de Mark Ronson, dono do hit Uptown Funk, que ficou conhecido por ter produzido o álbum Back To Black, de Amy Winehouse.

Mas Gaga vai além. O novo álbum promete, na verdade, se enveredar pelo folk e ter forte influência do country, muito mais do que no hit Yoü and I, presente no álbum Born This Way, de 2011. A prova é a nova música divulgada nesta quinta-feira, 6, Million Reasons, que abandona os elementos eletrônicos e se sustenta quase inteira no violão e no piano, com uma voz poderosa de Lady Gaga, que é acompanhada da cantora country Hillary Lindsey.

A forma de cantar rasgada ajuda a dar ainda mais emoção à canção, que possui uma letra sobre persistir num relacionamento que parece fadado ao fracasso. Acompanhando as notícias sobre sua vida pessoal, é impossível não relacionar a faixa com o recente término do seu relacionamento de seis anos com o ator Taylor Kinney.

Ao ouvir Million Reasons, é fácil ser transportado para o interior de um bar pé-sujo e empoeirado à beira de uma estrada no interior dos Estados Unidos. Talvez pensando nisso, Gaga resolveu iniciar a divulgação do álbum Joanne na noite de quarta-feira, 5, justamente com uma micro turnê por barzinhos do país - o primeiro foi justamente em Nashville, berço da música coutry. Por lá, além de estrear a nova música ao vivo, a cantora apresentou pela primeira vez mais duas faixas do novo álbum, Sinner's Prayer e A-Yo, ambas também completamente imersas no ritmo interiorano.

O álbum Joanne tem lançamento marcado para o dia 21 de outubro. Já a turnê por barzinhos continua com apresentações nos dias 20 e 27 deste mês, em lugares que ainda serão divulgados.