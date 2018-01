Lady Gaga inicia série de shows em barzinhos com transmissão ao vivo

A cantora pop Lady Gaga, conhecida por shows grandiosos e extravagantes, inicia a fase de divulgação do seu novo álbum, Joanne, com uma série de shows mais intimistas em barzinhos de Nova York. O primeiro ocorre nesta quarta-feira, 5, com transmissão ao vivo pelo Facebook.

Em setembro, Gaga anunciou o novo álbum e divulgou a primeira música de trabalho, Perfect Illusion. O single foge do pop chiclete das rádios e se aproxima do rock com a produção de Kevin Parker, do grupo Tame Impala, e do produtor Mark Ronson, dono do hit Uptown Funk e que ficou conhecido por ter produzido o álbum Back To Black, de Amy Winehouse.

Além do show desta quarta-feira, num local que tem sido mantido em sigilo, Lady Gaga deve se apresentar ainda em mais dois barzinhos de Nova York, nos dias 20 e 27 de outubro. No primeiro show, a cantora deverá estrear, ao vivo, a inédita música Million Reasons, uma das 11 faixas de Joanne.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a promessa de uma pegada mais folk, Lady Gaga vai lançar o seu novo álbum no dia 21 de outubro. O trabalho, cujo título é homenagem a uma tia da cantora falecida ainda jovem, aos 19 anos, tem parcerias confirmadas com Beck e a cantora Florence Welch, líder da banda Florence + the Machine.

O primeiro show de Lady Gaga em barzinhos de Nova York será transmitido pela página no Facebook da marca de cervejas dos EUA Bud Light, que promove as apresentações, nesta quarta-feira, 4, a partir das 23h pelo horário de Brasília.