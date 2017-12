Lady Gaga fará tributo a David Bowie na cerimônia do Grammy

Lady Gaga vai prestar uma homenagem a David Bowie na cerimônia de entrega do Grammy, no dia 15 de fevereiro, com direção musical do lendário produtor Nile Rodgers. O show ocorre no Staples Center, em Los Angeles.

O produtor do Grammy, Ken Ehrlich, disse ao The New York Times que recebeu ofertas de diversos artistas que gostariam de prestar homenagens a Bowie na cerimônia, mas manteve sua ideia inicial sobre Lady Gaga. "Ela é perfeita para isso", disse o produtor. "Então eu entrei em contato com Nile e logo estávamos criando o que será não apenas um grande 'momento Grammy', mas apropriado para David."

O tributo deve ter sete minutos e "pelo menos três ou quatro" canções de Bowie. O produtor espera que o tributo faça justiça não só à carreira musical do inglês mas também sua influência na moda e na cultura pop.

O Grammy também terá homenagens a B.B. King (que morreu em maio). LL Cool J vai ser o apresentador e diversos outros artistas vão se apresentar, entre eles Adele, The Weeknd e Kendrick Lamar.