Lady Gaga e Susan Boyle foram campeãs de venda em 2009

O disco single "Poker Face", de Lady Gaga, e o álbum com o qual a britânica Susan Boyle conquistou a fama foram os mais vendidos no Reino Unido em 2009, informou nesta segunda-feira, 4, a Official Charts Company.

Do single de Lady Gaga foram vendidos 800 mil cópias, enquanto Boyle, com seu álbum "I Dreamed A Dream", conseguiu vender 1,5 milhão de cópias em seis semanas, acrescenta a fonte.

"É uma conquista fenomenal para as duas", disse Martin Talbot, porta-voz da citada companhia, à BBC. Lady Gaga e Susan Boyle conquistaram a imaginação do público" e dominaram a lista dos discos mais vendidos, completou Talbot.

Além disso, o single "Just Dance" de Lady Gaga ficou em terceiro lugar, depois de "I Gotta Feeling" de Black Eyed Peas.

A esta lista seguem, "Fight For This Love", de Cheryl Cole, "The Climb", de Joe McElderry, "In For The Kill", de A Roux, "Boom Boom Pow", do Black Eyed Peas, "Killing In The Name", do Rage Against the Machine, "Bad Boys", de Alexandra Burke, e "Meet Me Half Way", do Black Eyed Peas.

Segundo a BBC, Lady Gaga já começou o ano de 2010 muito bem, pois seu single "Bad Romance" está no primeiro lugar dos mais vendidos.