Lady Gaga e Robbie Williams vão apresentar-se nos BRIT Awards

Também subirão ao palco para comemorar os 30 anos da premiação a boyband britânica JLS, os roqueiros indie do Kasabian e um duo do artista Dizzee Rascal e de Florence & The Machine.

Já foram anunciados como estando entre os vencedores da noite o próprio Robbie Williams, que receberá um prêmio por sua contribuição destacada à música, e Ellie Golding, vencedora do troféu Escolha da Crítica e vista como o próximo grande nome do pop britânico.

Os nomes dos artistas que vão apresentar-se no evento, chamado oficialmente The Brit Awards 2010 with MasterCard, foram revelados antes das indicações para o BRIT Awards, que serão anunciados em cerimônia a ser transmitida pela televisão ainda nesta segunda-feira.

(Reportagem de Mike Collett-White)