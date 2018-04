Lady Gaga e Kings of Leon lideram indicações para MTV Europe

Destacando a hegemonia do pop dos EUA este ano, o rapper Eminem e a banda punk Green Day receberam indicações em três categorias cada.

Estão confirmados para apresentar-se na festa de entrega dos prêmios, marcada para 5 de novembro em Berlim, o Green Day, a britânica Leona Lewis e a banda alemã Tokio Hotel, informou a MTV nesta segunda-feira.

Das 13 categorias de prêmios, os indicados em 11 são escolhidos por espectadores da MTV através do site www.mtvema.com. O canal de música disse que no ano passado a competição atraiu mais de 100 milhões de votos online e que o site recebeu mais de 4 milhões de visitas durante a transmissão da entrega.

Lady Gaga foi indicada para melhor canção ("Pokerface"), melhor apresentação ao vivo, melhor artista revelação, melhor cantora e melhor performance mundial no palco. O Kings of Leon concorre a melhor canção ("Use Somebody"), melhor apresentação ao vivo, melhor grupo, melhor rock e melhor performance mundial no palco.

Veja a lista de indicados.

Melhor canção:

- Beyonce/Halo; Black Eyed Peas/I Got A Feeling; David Guetta com Kelly Rowland/When Love Takes Over; Kings Of Leon/Use Somebody; Lady Gaga/Pokerface

Melhor apresentação ao vivo:

- Beyonce; Green Day; Kings of Leon; Lady Gaga; U2

Melhor grupo:

- Black Eyed Peas; Green Day; Jonas Brothers; Kings of Leon; Tokio Hotel

Melhor artista revelação:

- Daniel Merriweather; La Roux; Lady Gaga; Pixie Lott; Taylor Swift

Melhor cantora:

- Beyonce; Katy Perry; Lady Gaga; Leona Lewis; Shakira

Melhor artista europeu:

- Indicações serão anunciadas em 12 de outubro

Melhor cantor:

- Eminem; Jay-Z; Kanye West; Mika; Robbie Williams

Melhor artista urbano:

- Ciara; Eminem; Jay-Z; Kanye West; T.I

Melhor rock:

- Foo Fighters; Green Day; Kings of Leon; Linkin Park; U2

Melhor alternativo:

- Muse; Paramore; Placebo; The Killers; The Prodigy

Melhor vídeo:

- Beyonce/Single Ladies (Put a Ring on It); Britney Spears/Circus; Eminem/We Made You; Katy Perry/Waking up in Vegas; Shakira/She Wolf

Melhor performance mundial de palco:

- Coldplay; Kid Rock; Kings of Leon; Lady Gaga; Linkin Park