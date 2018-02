Lady Gaga e Katy Perry lideram indicações a prêmio da MTV na Europa

Lady Gaga e Katy Perry lideram o número de indicações do prêmio da MTV na Europa, que acontece no dia 7 de novembro, em Madri. Cada uma tem cinco nomeações.

As duas concorrem em quatro categorias: melhor artista pop, melhor canção, melhor artista feminina e melhor videoclipe. Gaga concorre ao prêmio de melhor artista ao vivo e Katy Perry, de melhor performance.

Entre as outras indicações está a do rapper Eminem, em quatro categorias: melhor canção, melhor artista masculino, melhor hip hop e melhor videoclipe, pela colaboração com Rihanna em "Love the Way You Lie".

Os britânicos do Muse, junto com Thirty Seconds to Mars, Linkin Park e Kings of Leon, concorrem com Ozzy Osbourne na categoria de melhor artista de rock.

Os fenômenos dos pop Justin Bieber, Ke$ha, B.o.B, Plan B e Jason Derulo foram indicados ao prêmio revelação.

Perry e Linkin Park já confirmaram presença no palco para o evento anual, que é uma das maiores noites da música pop fora dos Estados Unidos.

Confira as principais indicações:

Melhor artista de rock

Kings of Leon

Linkin Park

Thirty Seconds to Mars

Muse

Ozzy Osbourne

Melhor artista pop

Lady Gaga

Usher

Katy Perry

Miley Cyrus

Rihanna

Melhor artista ao vivo

Bon Jovi

Lady Gaga

Muse

Kings of Leon

Linkin Park

Melhor artista masculino

Justin Bieber

Usher

Enrique Iglesias

Kanye West

Melhor artista feminino

Lady Gaga

Katy Perry

Miley Cyrus

Shakira

Rihanna

Prêmio de revelação

Ke$ha

B.o.B.

Jason Derulo

Plan B

Justin Bieber

Banda alternativa

Gorillaz

Gossip

Paramore

Vampire Weekend

Arcade Fire

Prêmio hip hop

T.I.

Eminem

Kanye West

Lil Wayne

Snoop Dogg

Melhor canção

Usher - "OMG"

Katy Perry com Snoop Dogg - "California Gurls"

Eminem com Rihanna - "Love the Way You Lie"

Rihanna - "Rude Boy"

Lady Gaga - "Bad Romance"

Melhor videoclipe

Thirty Seconds to Mars - "Kings and Queens"

Katy Perry - "California Gurls"

Lady Gaga com Beyoncé - "Telephone"

Plan B - "Prayin'"

Eminem com Rihanna - "Love the Way You Lie"