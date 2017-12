Lady GaGa e Hannah Montana cantam para a rainha Elisabeth

Lady GaGa (esq.) e Miley Cyrus cumprimentam a rainha da Inglaterra. Fotos: AP e Reuters/Leon Neal

SÃO PAULO - Um espetáculo beneficente promoveu um encontro entre as cantoras norte-americanas Lady GaGa e Miley Cyrus e a rainha Elizabeth e seu marido, o príncipe Philip, no chamado Royal Variety Performance, que acontece todos os anos, na Opera House de Balckpool, no noroeste da Inglaterra. Vários artistas do show business participaram do evento, segundo a agência France Press.

Usando um vestido vermelho e maquiagem idem, a cantora pop de 23 anos Lady GaGa cantou um de seus hits, Speechless, ao mesmo tempo em que tocava o piano suspenso alguns metros no ar, 'numa performance bizarra', segundo classificou o 'The Sun'. Mas a 'nova Madonna' fez a reverência de praxe para cumprimentar a rainha da Inglaterra. Já Miley Cyrus, que interpreta a famosa personagem da séria americana de televisão, Hannah Montana, cantou seu sucesso Party in the USA.

Participaram ainda do espetáculo, a atriz americana Whoopi Goldberg e a lenda da música 'soul' Chaka Khan.