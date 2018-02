Lady Gaga é grande vencedora dos MTV Music Awards

A extravagante cantora do pop empatou com o grupo de rock norueguês a-ha, os grandes vencedores de 1986, como segundo artista ou grupo mais premiado em uma única noite. O roqueiro britânico Peter Gabriel estabeleceu o recorde de nove prêmios em 1987 por seu clipe inovador "Sledgehammer".

A maioria das estatuetas dadas a Lady Gaga foram por seu clipe "Bad Romance", uma produção futurística exibindo cenas com pouca roupa e trajes bizarros.

"Eu estava tão nervosa hoje à noite que não queria desapontar meus fãs", disse ela, em lágrimas, ao aceitar seu último prêmio de videoclipe do ano.

A nova-iorquina de 24 anos, famosa tanto por seu estilo como por sua sensibilidade musical, liderou com 13 indicações. Em cada uma de suas três subidas ao palco -- os outros prêmios foram divulgados fora de cena -- ela usou uma roupa diferente, incluindo uma que se parecia com um saco de lixo gigante.

Além de Gaga, o único artista a vencer mais de uma vez na noite foi Eminem, com dois prêmios por "Not Afraid". Ele já foi indicado oito vezes aos VMAs. O rapper abriu o evento com uma seleção de suas músicas, mas deixou o teatro Nokia às pressas antes de receber suas estatuetas.

Taylor Swift, que recebeu uma única indicação, voltou de mãos vazias, ofuscada pela potência de Lady Gaga. Mas a estrela do country-pop foi motivo de um dos momentos mais marcantes da noite, estreando uma música que recontou a controvérsia vivida com Kanye West no palco, na cerimônia do ano passado.

O ídolo adolescente do pop Justin Biber foi nomeado artista revelação por "Baby", com participação especial do rapper Ludacris.

"Eu venho de uma pequena cidade no Canadá. Nunca pensei que estaria nessa posição", disse o jovem artista de 16 anos, nascido em Stratford, Ontário.

Entre os outros vencedores da noite estavam a banda de rock do ator Jared Leto, 30 Seconds to Mars, por melhor clipe de rock ("Kings and Queens"). Muse, os Black Keys, Jay Z + Alicia Keys, e Florence + the Machine venceram em categorias técnicas.