Lady Gaga é eleita a mulher do ano em 2015 pela revista 'BillBoard'

A cantora americana Lady Gaga foi eleita a mulher do ano 2015 pela revista de entretenimento Billboard, que dedica a capa de seu número de dezembro à diva do pop.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mais conhecida por seu nome artístico, Lady Gaga, declarou em uma entrevista à Billboard que em 2014 começou a se ver "sufocada por sua carreira e pela fama", razão pela qual esteve "muito perto" de abandonar o mundo da música.

A cantora, de 29 anos, explicou que agora que vai entrar nos 30 quer "explorar" seu talento, e deu um aviso às mulheres que também se dedicam à música, às quais afirmou que "não precisam seguir a corrente da música adolescente nem vender todos seus discos para ter sucesso".

"Este ano fiz o que quis ao invés de fazer o que eu achava que as pessoas esperavam de mim", reconheceu.

A estrela pop disse ter se "reinventado em sua carreira" com as últimas colaborações que teve, como com Tony Bennett e Elton John.

"Não há ninguém melhor que Tony Bennett. Este homem é parte da história da música e me ensinou a ser honesta comigo mesma, e posso dizer o mesmo de Elton", afirmou a cantora à revista, que homenageará a cantora no próximo dia 11 de dezembro.