Lady Gaga diz estar destinada a fazer cinema

A camaleoa Lady Gaga, que no domingo passado ganhou três prêmios Grammy, garantiu nesta sexta-feira que em algum momento de sua carreira vai atuar, porque está "destinada" a fazer cinema.

A artista de 24 anos, chamada Stefani Germanotta, participou nesta sexta-feira do programa The Morning Mash Up da emissora de rádio SiriusX, quando admitiu seus planos de investir em Hollywood.

"Acho que a certa altura, sim. Eu acho que estou destinada para uma carreira dessas em certa medida", explicou Gaga que, no entanto, tinha anunciado que se algum dia resolverem produzir um filme sobre sua vida escolheria a atriz Marisa Tomei para interpretá-la.

"Sou uma grande fã de Marisa Tomei. Todos meus amigos me chamam de Marisa quando eu fico nervosa, porque meu sotaque nova-iorquino fica mais forte e começo a mastigar chiclete com força", indicou.

Gaga citou Rosario Dawson (Controle Absoluto, 2008) como outra de suas atrizes preferidas de Hollywood.

Sobre sua dieta para se manter magra, a cantora explicou que faz exercício diariamente e pratica muito ioga, embora também confessou que é consumidora habitual de uísque.

"Vivo minha vida da forma como quero e com criatividade. Gosto de beber uísque e outras coisas quando estou trabalhando", comentou e brincou com o nome de sua dieta à qual chamou de "a de bêbado".

Lady Gaga foi premiada na última edição dos Grammy por Melhor Vídeo e Melhor Voz Pop Feminina, ambos por Bad Romance, e por Melhor Álbum de Pop, devido ao trabalho de The Fame Monster.