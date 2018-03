Lady Gaga divulga trecho da letra do próximo single

Lady Gaga divulgou, na noite desta segunda-feira, 21, um trecho da letra do próximo single, Judas. "I'm just a Holy Fool, oh baby he's so cruel, but I'm still in love with Judas, Baby." (Sou apenas uma tola santa, oh baby ele é tão cruel, mas ainda estou apaixonada por Judas, baby), escreveu a cantora, no perfil que mantém no Twiiter.

Judas vai ser o segundo single do próximo disco da cantora, Born This Way, previsto para chegar às lojas em 23 maio. A faixa que dá nome ao álbum foi lançada em 11 de fevereiro e imediatamente comparada - por fãs e críticos - a Express Yourself, segundo single do álbum Like a Prayer (1989), de Madonna. Menos de uma semana depois, Born This Way chegou ao topo da Billboard.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Ouça Born This Way, o último single de Lady Gaga

Lady Gaga presenteia nova-iorquinos com 2 shows no Madison Square Garden

Gaga promete fazer um anúncio, em breve, sobre o clipe de Born This Way - que, segundo ela, acaba de ser editado. O vídeo, gravado no mês passado em Nova York, foi dirigido pelo sueco Jonas Akerlund. Ele já havia trabalhado com a cantora em Paparazzi e Telephone, e dirigiu o último clipe de Britney Spears, Hold It Against Me.