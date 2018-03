Lady Gaga divulga capa de novo single em site oficial

Lady Gaga divulgou nesta terça-feira, 8, a arte do novo single Born This Way, que dará nome ao álbum como o mesmo título. A canção já tem hora e data para ser lançada: 11 de fevereiro às 9 da manhã, adianta o site oficial da cantora.

No próximo domingo, 13, Lady Gaga deverá cantar Born This Way durante a entrega do Grammy Awards. O novo disco de Gaga, no entanto, está previsto para o dia 23 de maio.

O single Born This Way fala de auto-aceitação, conforme letra já divulgada pelo Twitter. A canção foi feita em parceria com o mexicano Fernando Garibay e com o DJ Shadow.

