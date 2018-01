Lady Gaga dispara na parada americana depois de show no Super Bowl

LOS ANGELES - Lady Gaga disparou na parada semanal de discos norte-americana Billboard 200 na segunda-feira, 13, depois que o show impecável no intervalo do Super Bowl deu ao seu catálogo de músicas um reforço nas vendas.

Joanne, disco de Gaga lançado em outubro, subiu mais de 60 lugares na parada até a segunda colocação, vendendo 74 mil unidades, de acordo com dados da Nielsen Soundscan.

Gaga se apresentou no dia 5 de fevereiro no Super Bowl, a final do futebol americano, cantando vários sucessos, depois de voar pelo estádio, suspensa por cabos.

O jogo e o show no intervalo foram assistidos pela TV por mais de 110 milhões de pessoas.

A performance de Gaga também representou um grande reforço para os seus discos anteriores. The Fame, de 2008, voltou à parada na sexta posição com 38 mil unidades vendidas, e Born This Way, de 2011, ficou com o 25º lugar, com 17 mil unidades vendidas.

Gaga, de 30 anos, liderou a parada de músicas digitais, que mede a venda de músicas online, com a sua nova faixa Million Reasons, vendendo 149 mil cópias. Sucessos anteriores como Born This Way, Bad Romance e Poker Face também tiveram grande reforço na parada de singles.

A parada de álbuns Billboard 200 contabiliza vendas de discos, vendas de músicas (dez equivalem a um disco) e atividade de streaming (1,5 mil equivalem a um disco).