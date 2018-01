Lady Gaga cancela show na última hora nos EUA

Lady Gaga foi forçada a cancelar seu show na Universidade de Purdue em West Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos na noite de quinta, 14, por causa de uma doença misteriosa, segundo informaram representantes da escola, segundo informa o site TMZ.

Profissionais do serviço médico da universidade tentaram atender a cantora no Elliott Hall of Music, onde ela faria o show, mas foram a equipe da cantora os mandou embora.

Representantes da escola disseram que ela simplesmente subiu no ônibus da turnê e foi embora.

Antes de Lady Gaga entrar no palco houve uma performance de abertura e em seguida foi dito ao público que ela não se apresentaria e que seu show seria remarcado para 26 de janeiro.