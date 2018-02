Lady Gaga atinge 1 bilhão de visualizações no YouTube Ela conseguiu, juntos, os vídeos de Lady Gaga somaram 1 bilhão de visualizações no YouTube. A cantora agradeceu a conquista inédita via Twitter neste domingo, 24. "Nós alcançamos 1 bilhão de visualizações no YouTube, monstrinhos. Se ficarmos juntos, podemos fazer qualquer coisa. Eu os nomeio reis e rainhas do YouTube! Uni-vos!".