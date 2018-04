Lady Gaga apresenta óculos de sol que permitem tirar fotografias

A artista, que desde o início de 2010 ostenta o título de diretora criativa da empresa Polaroid, participou pelo segundo ano consecutivo da CES para promover as novidades da companhia fotográfica.

Os óculos começarão a ser vendidos no final de 2011 a um preço ainda não determinado e permitirão que usuário imortalize em imagens aquilo que está vendo, além de serem, segundo Gaga, "muito utilizáveis".

As lentes são equipadas com uma tela LED de 1,5 polegada, que servirá para reproduzir as fotos.

Outro produto que mais despertou interesse na apresentação da Polaroid foi uma impressora portátil, do tamanho de uma mão, capaz de passar para o papel, com uma dimensão máxima de 3x4 centímetros, as fotografias tiradas com câmaras equipadas com sistema Bluetooth.

"Este produto revolucionará a maneira de ver as fotos. Suas imagens não morrerão nunca mais em seu telefone celular ou na sua câmara digital", explicou a cantora, que se mostrou especialmente entusiasmada com o dispositivo.

A impressora chegará às lojas em maio com um preço de US$ 150.