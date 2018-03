Lady Antebellum e Arcade Fire dominam o Grammy

O trio country Lady Antebellum e a banda canadense de rock Arcade Fire ganharam os principais prêmios Grammy, no domingo, numa cerimônia cheia de zebras e com uma humilhante derrota para Eminem. O rapper era o artista com mais indicações - dez -, mas levou apenas dois troféus.

Já o Lady Antebellum saiu da cerimônia com cinco prêmios, inclusive melhor canção e melhor gravação do ano. É a segunda vez consecutiva que o gênero country domina o evento, que no ano passado teve Taylor Swift como grande destaque.

A festa do Lady Antebellum só não foi completa porque o Arcade Fire levou o principal prêmio, o de álbum do ano, o que surpreendeu os críticos. A banda já havia perdido essa disputa em duas ocasiões, e seus integrantes pareceram perplexos ao ouvirem a apresentadora Barbra Streisand fazer o anúncio.

O álbum The Suburbs ganhou o Grammy depois de liderar as paradas dos EUA e do Canadá, no ano passado, sem o apoio de uma grande gravadora. Foi a primeira vez que uma banda de rock recebe esse prêmio desde o U2 em 2005.

O prêmio de revelação também foi uma surpresa: a baixista Esperanza Spalding, superando dois ídolos canadenses do momento, Justin Bieber e Drake, que tinham duas e quatro indicações, respectivamente, mas voltaram para casa de mãos vazias.

Spalding, de 26 anos, é a primeira artista de jazz indicada ao prêmio de revelação nos últimos 35 anos. Mas ela não é exatamente uma novata, já que lançou seu disco de estreia em 2008.

A cantora pop Lady Gaga e o rapper Jay-Z levaram três troféus cada um.

Eminem, retomando sua carreira com um disco que fala da sua luta contra a dependência química, era o favorito para agradar aos 12 mil membros da indústria fonográfica que votam no Grammy. Mas ele ficou apenas com os troféus de melhor álbum de rap (Recovery) e solo de rap (So Afraid).

Dono de 13 Grammys ao longo da carreira, Eminem já foi derrotado três vezes na categoria álbum do ano, e nunca venceu também como melhor gravação ou canção.

O Grammy premiou artistas em 108 categorias. Outros ganhadores múltiplos foram o produtor de música clássica David Frost (quatro), o guitarrista Jeff Beck, o cantor e compositor de soul John Legend (três cada), o cantor Usher e a banda de rock Black Keys (dois).

Entre as apresentações da noite, destaque para as performances de Cee-lo Green, que dividiu o palco com a artiz Gwyneth Paltrow. A dupla cantou Forget You acompanhada de uma banda de marionetes. Norah Jones, Keith Urban e John Mayer homenagearam Dolly Parton com Jolene. Bob Dylan cantou o clássico Maggie’s Farm com a banda de indie folk Mumford & Sons e a instrumentista Avett Brothers. Mick Jagger homenageou o soulman Solomon Burke com Everybody Needs Somebody To Love ao lado do cantor e produtor Raphael Saadiq. Dr. Dre participou da apresentação do rapper Eminem.

Lady Gaga cantou o novo single Born This Way. Sempre excêntrica, ela chegou à cerimônia dentro de uma espécie de casulo. A festa ainda contou com shows de Rihanna e Drake, Barbra Streisand, Muse, Lady Antebellum e Katy Perry.

Principais prêmios:

Álbum do ano

The Suburbs - Arcade Fire

Recovery - Eminem

Need You Now - Lady Antebellum

The Fame Monster - Lady Gaga

Teenage Dream - Katy Perry

Canção do ano

Beg Steal or Borrow - Ray LaMontagne and The Pariah Dogs

F_k You - Cee Lo Green

The House That Built Me - Miranda Lambert

Love The Way You Lie - Eminem e Rihanna

Need You Now - Lady Antebellum

Gravação do ano

Nothin' on You - B.o.B com participação de Bruno Mars

Love the Way You Lie - Eminem com participação de Rihanna

F_k You - Cee Lo Green

Empire State of Mind - Jay-Z e Alicia Keys

Need You Now - Lady Antebellum

Artista revelação

Justin Bieber

Drake

Florence & The Machine

Mumford & Sons

Esperanza Spalding

Melhor cantora

Sara Bareilles - King Of Anything

Beyoncé - Halo (ao vivo)

Norah Jones - Chasing Pirates

Lady Gaga - Bad Romance

Katy Perry - Teenage Dream

Melhor cantor

Michael Bublé - Haven't Met You Yet

Michael Jackson - This Is It

Adam Lambert - Whataya Want From Me

Bruno Mars - Just The Way You Are

John Mayer - Half Of My Heart

Melhor álbum pop

My World 2.0 - Justin Bieber

I Dreamed a Dream - Susan Boyle

The Fame Monster - Lady Gaga

Battle Studies - John Mayer

Teenage Dream - Katy Perry

Melhor álbum de rock

Emotion and Commotion - Jeff Beck

The Resistance - Muse

Backspacer - Pearl Jam

Mojo - Tom Petty and the Heartbreakers

Le Noise - Neil Young

Melhor álbum de r&b

The Love and War Masterpeace - Raheem DeVaughn

Back To Me - Fantasia

Another Round - Jaheim

Wake Up! - John Legend and The Roots

Still Standing - Monica

Melhor álbum de rap

The Adventures of Bobby Ray - B.o.B

Thank Me Later - Drake

Recovery - Eminem

The Blueprint 3 - Jay-Z

How I Got Over - The Roots

Melhor álbum de country

Up On The Ridge - Dierks Bentley

You Get What You Give - Zac Brown Band

The Guitar Song - Jamey Johnson

Need You Now - Lady Antebellum

Revolution - Miranda Lambert

Melhor álbum de pop latino

Poquita Ropa - Ricardo Arjona

Alex Cuba - Alex Cuba

Boleto De Entrada - Kany Garcia

Paraiso Express - Alejandro Sanz

Otra Cosa - Julieta Venegas

Melhor álbum de jazz contemporâneo

The Stanley Clarke Band - The Stanley Clarke Band

Never Can Say Goodbye - Joey DeFrancesco

Now Is The Time - Jeff Lorber Fusion

To The One - John McLaughlin

Backatown - Trombone Shorty

Melhor álbum de world music contemporânea

Throw Down Your Heart , Africa Sessions Part 2: Unreleased Tracks - Béla Fleck

All in One - Bebel Gilberto

ÖYÖ - Angelique Kidjo

Bom Tempo - Sergio Mendes

Om Namo Narayanaya: Soul Call - Chandrika Krishnamurthy