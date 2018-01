Kylie Minogue suspende dois shows por conta de resfriado A cantora australiana Kylie Minogue, que em novembro passado voltou aos palcos após superar um câncer de mama, cancelou, por conta de um resfriado, os shows que faria nesta segunda e na terça-feira na cidade britânica de Manchester. Kylie, de 38 anos, não chegou a terminar uma apresentação no sábado passado, em Manchester, no norte da Inglaterra, após alegar que estava sentindo-se mal. Os produtores acreditam que ela se recuperará até quinta-feira e volte a programar os espetáculos suspensos, segundo a edição desta segunda do jornal The Independent. O porta-voz de Kylie afirma que a cantora tem uma infecção respiratória causada por um resfriado e nega que os problemas de saúde estejam relacionados ao câncer de mama que obrigou a cantora a fazer uma pausa em sua carreira em 2005. Kylie Minogue, que desde novembro passado voltou a encher os estádios da Austrália e do Reino Unido com o espetáculo Showgirl Homecoming Tour, tinha previsto concluir sua turnê em Manchester, na próxima sexta-feira.