Kylie Minogue lidera lista de celebridades mais bem vestidas A pop star australiana Kylie Minogue encabeçou a lista anual feita pela revista de moda Glamour das celebridades femininas mais bem vestidas do ano, substituindo a vencedora do ano passado, a modelo britânica Kate Moss. A cantora de 38 anos, que vem se recuperando de um câncer de mama que a levou a sofrer uma cirurgia em maio de 2005, foi elogiada por seu visual discreto, contrastando com os figurinos bombásticos que tem usado durante sua turnê Showgirl Homecoming. "Este ano vimos uma Kylie nova e mais suave surgir. Ela ainda é sexy, mas não anda mais desfilando shorts dourados curtíssimos," disse Jo Elvin, editora da Glamour. "Ela passou a brilhar de maneira sutil, com um estilo pessoal e elegante com que as mulheres realmente se identificam." Kylie Minogue saltou do número 26 da lista do ano passado, enquanto Kate Moss caiu de primeiro lugar no ano passado para o quarto este ano. Enquanto isso, seu namorado, o roqueiro britânico Pete Doherty, vocalista da banda Babyshambles, foi considerado um dos homens mais mal vestidos. O segundo lugar na lista foi de Victoria Beckham, ex-integrante da banda Spice Girls e esposa do jogador de futebol David Beckham, que foi considerado o homem mais bem vestido. A socialite americana Nicole Richie, magérrima estrela de um reality show na TV, ficou em terceiro lugar, e a atriz britânica Sienna Miller completou as Top 5. Quem mais avançou em 2007 foi a atriz americana Kate Hudson, que saltou 41 posições para chegar à nona. Enquanto isso, a atriz galesa Catherine Zeta-Jones caiu 19 posições, para a 28.ª da lista, que será publicada na edição de fevereiro da Glamour.