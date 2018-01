Kylie Minogue lança versão acústica de 'Finer Feelings'

A cantora Kylie Minogue lançou uma versão acústica da faixa Finer Feelings, de Stock e Waterman. A músia integra os projetos que a artista australiana pretende realizar em 2012 para celebrar seus 25 anos de carreira.

Esta nova interpretação da canção lançada em 1992, que já pode ser conferida no site oficial da cantora, é a primeira de uma série de novas versões, gravadas nos estúdios de Abbey Road, em Londres.

Ao longo deste ano, a cantora pretende lançar o restante dessas versões especiais, as quais estão sendo mantidas em segredo. A ideia é divulgar o nome da canção apenas no dia do lançamento, que, por sinal, também não será revelado com antecedência.

Após a turnê Aphrodite: Les Folies World Tour, a cantora aproveitou o entrosamento da banda para voltar aos estúdios e gravar essas versões comemorativas, as quais contam com produção de Steve Anderson e Colin Elliot.

A parte musical é um dos diferenciais deste projeto. Além dos músicos que acompanharam Kylie na turnê, essas novas versões também contam com a participação de quatro backing vocals e uma orquestra com 24 músicos, dirigida por Cliff Masterson.

Nesta primeira versão de Finer Feelings, Kylie Minogue conta com Tom Meadows (bateria), Dishan Abrahams (baixo), Luke Fitton (violão / guitarra), David Tench (piano) e vozes de Roxy Wilde, Abbie Osmond, Zalika King e Adetoun Anibi.

A artista australiana, que reside em Londres, começou sua carreira em 1987 com o lançamento de uma versão da faixa The Loco-Motion, que se transformou em um êxito e permitiu que a cantora lançasse seu disco estreia, Kylie (1988). Desde então, a cantora chegou a vender mais de 68 milhões de discos no mundo todo.