Kylie Minogue lança seu primeiro álbum natalino

A artista Kylie Minogue lançou hoje no mercado internacional Kylie Christmas, seu primeiro álbum de canções natalinas. Trazendo seis música originais, o novo trabalho da diva australiana é, sobretudo, uma revisão de clássicos do imaginário musical em torno da data comemorativa, como Christmas Wrapping, interpretada ao lado de Iggy Pop, ou Santa Claus is Coming to Town, tema para o qual a voz de Frank Sinatra foi recuperada.

Além deles, o álbum produzido pelos noruegueses do Stargate - conhecidos por seus trabalhos com artistas como Beyoncé, Rihanna ou, mais recentemente, Coldplay - também recebeu participações da irmã mais nova de Minogue, Dannii, que canta 100 Degrees, e do ator e apresentador de televisão inglês James Corden. Ao lado de Corden, Kylie executa uma das versões mais curiosas do álbum, que transforma para o “estilo natalino” um clássico do duo britânico Yazoo, a canção Only You.

Kylie Christmas chega ao mercado na sequência do EP Kylie + Garibay, lançado de surpresa em setembro com três músicas novas da artista ao lado do produtor norte-americano Fernando Garibay, e sucede seu último álbum de estúdio, Kiss Me Once, do ano passado. O álbum foi lançado nas versões Deluxe Special Edition (CD + DVD), Standard Version (CD) e formato digital. No dia 27 de novembro, chegará às lojas o formato vinil 180 gramas, cor branca, em unidades limitadas.