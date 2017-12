Kylie Minogue faz dueto com Bono em show em Sydney A cantora Kylie Minogue, de volta à turnê na Austrália após vencer uma batalha contra um câncer de mama, diagnosticado em meados do ano passado, reservou um presente especial para os fãs em seu segundo show em Sydney, realizado na noite de domingo: um dueto com seu amigo Bono Vox. Bono, vocalista do U2, depois de emocionar 70 mil espectadores no sábado à noite, foi chamado no domingo pela cantora para mais uma dose de aplausos. Ele aceitou e cantou com Kylie a música Kid, single que ela gravou em 2000 em um dueto com Robbie Williams. Depois de animar o público com suas músicas mais conhecidas, a cantora dispensou plumas e paetês da primeira parte do show e ressurgiu vestida de onça, pedindo ao público para levantar e dar as boas vindas a uma estrela. Após um breve silêncio de surpresa, os fãs aplaudiram Bono, vestido, como sempre, roupas pretas e óculos escuros. Depois do número, ele se ajoelhou e beijou a mão de Kylie. Em seu primeiro show em Sydney, no sábado, ela se emocionou ao agradecer aos fãs pelo carinho e disse que pensou muito no que iria dizer naquele momento, que tinha preparado algo, mas que a emoção não deixou que falasse. Cantora vai apresentar 20 shows até o Natal Depois de Sydney, Kylie Minogue se apresentará em três outras cidades australianas, completando 20 shows antes do Natal. A artista de 38 anos cantará também no Reino Unido, começando com uma apresentação na Wembley Arena, em janeiro. Na quarta-feira passada, antes de voltar ao palco, lançou na Austrália uma marca de perfume, Darling. Kylie Minogue, que vive em Londres, já havia concluído a etapa européia do Showgirl Tour e viajaria para a Austrália para realizar outros shows em maio do ano passado, quando foi diagnosticado o tumor. Depois de passar por uma cirurgia e enquanto fazia quimioterapia em dezembro, tornou-se uma ativista de grupos de apoio ao exame preventivo contra o câncer de mama.