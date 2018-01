Kylie Minogue fala em público sobre câncer pela 1.ª vez A cantora australiana Kylie Minogue falou em público pela primeira vez sobre a experiência que viveu ao saber que sofria de câncer de mama. Em entrevista à rede britânica Sky One, ainda não levada ao ar, a cantora explica como enfrentou a situação quando recebeu a notícia, segundo revelou a agência australiana AAP. A cantora estava acompanhada de seus pais e primeiro ficou sem palavras. Depois, disse que precisava pegar um avião. Seus pais não a deixaram tomar essa atitude e a fizeram enfrentar a doença. A artista, de 38 anos, foi operada no ano passado de um câncer de mama e precisou se afastar dos palcos. Após uma mastectomia parcial e vários meses de quimioterapia, os médicos anunciaram que o tumor tinha desaparecido. Kylie Minogue deve voltar aos palcos no fim deste ano, na Austrália.