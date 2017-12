Kylie Minogue chega à Austrália para retomar turnê A cantora Kylie Minogue está em Sydney para retomar sua turnê suspensa dede o ano passado, quando a australiana foi diagnosticada com um câncer de mama. A imprensa local, que cobriu a chegada da cantora no aeroporto de Sydney, onde deve fazer um show no dia 11, afirmou que Kylie Minogue está animada com a retomada de sua turnê. "Estamos viajando novamente", disse a artista, de 38 anos, antes de entrar no veículo de luxo para deixar o aeroporto. Além de Sydney, a cantora fará shows em Brisbane, Adelaide, Perth e Melbourne, sua cidade natal. Kylie conseguiu se recuperar do câncer de mama após submeter-se a um tratamento de quimioterapia em Paris, onde vive seu namorado, o ator francês Olivier Martínez, além de participar de sessões de radioterapia na Austrália.