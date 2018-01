Korn anuncia turnê na América do Sul em 2017

A banda de nu metal californiana Korn anunciou na tarde desta quarta-feira (26) uma turnê pela América do Sul em 2017, para marcar o lançamento do álbum The Serenity of Suffering. A temporada, que irá passar por seis cidades de quatro países, começa no dia 17 de abril em Bogotá, na Colômbia, e chega ao Brasil para as seguintes apresentações: em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 19 de abril; em Curitiba, no Live Curitiba, dia 21 de abril; e em Porto Alegre, no Pepsi on Stage, dia 23 de abril.

The Serenity of Suffering, décimo segundo álbum de estúdio do Korn, foi produzido por Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Deftones, Mastadon) e lançado no último dia 21 de outubro. O trabalho conta com a participação especial de Corey Taylor (Slipknot) e marca o retorno do Korn à gravadora Roadrunner Records.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recentemente, a banda lançou o vídeo do single "Rotting in Vain" com participação de Tommy Flanaggan, da série Sons of Anarchy. O clipe já alcançou a marca de mais de 8 milhões de visualizações no canal oficial da banda no YouTube.

Desde sua estreia no meio do heavy metal, o Korn já vendeu mais de 35 milhões de discos no mundo

Confira as datas da turnê na América do Sul:

17/04 – Carpa Corferias - Bogotá – Colômbia

19/04 - Espaço das Américas - São Paulo – Brasil

21/04 - Live Curitiba - Curitiba – Brasil

23/04 - Pepsi on Stage - Porto Alegre – Brasil

25/04 – Microestadio Malvinas Argentinas - Buenos Aires – Argentina

27/04 – Teatro Caupolicán - Santiago – Chile