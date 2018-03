Kiss lançará novo disco com exclusividade do Wal Mart

A banda americana de rock Kiss lançará seu novo trabalho exclusivamente por meio da rede de lojas Wal Mart. O álbum "Sonic Boom", o primeiro do grupo em 11 anos, será vendido somente nas lojas da rede a partir do dia 6 de outubro.

O vocalista Paul Stanley, fundador do grupo ao lado do guitarrista Gene Simmons, disse que o Kiss decidiu lançar o novo disco pelo Wal Mart porque a loja permitira ao grupo fazer algo memorável. "Nos ofereceram a oportunidade de fazer algo que estava de acordo com o que queríamos fazer com nossos discos clássicos, e isso é dar aos fãs mais que um álbum de música", disse Stanley

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sempre tentamos fazer de um álbum um acontecimento especial", continuou o vocalista. No pacote de Sonic Boom, o kit inclui, além do novo álbum, um CD com novas versões dos grandes clássicos do Kiss e um DVD com gravações ao vivo.

As grandes redes de lojas se transformaram nos intermediários preferidos de bandas conhecidas para lançar seus novos trabalhos. O Wal Mart já faturou milhões de dólares com lançamentos dos Eagles, do AC/DC e outras bandas, o que planeja também com o Kiss e o Foreigner, que lançará seu novo disco em setembro. A rede Target promoveu um lançamento do parecido do cantor Prince no início do ano. Já a Best Buy teve a exclusividade do último CD dos Gun'n'Roses.

Segundo Stanley, que produziu todo o "Sonic Boom", este é "o melhor álbum do Kiss em 30 anos, se não for o melhor de todos".