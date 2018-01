Kiss e Platinum Studios lançam empresa de quadrinhos O grupo de rock Kiss juntou-se ao Platinum Studios para criar uma nova empresa de histórias em quadrinhos que se chamará Kiss Comics Group. Não é a primeira vez que uma revista em quadrinhos traz os membros da banda, mas será a primeira vez que o grupo - sob a marca Kiss Catalog LTd., dirigida pelos membros fundadores Gene Simmons e Paul Stanley - produzirá seus próprios personagens. A parceria pretende ser mais do que uma editora, que planeja expandir a imagem de seus personagens em plataformas multimídias como publicações, celulares, internet, cinema, televisão e produtos licenciados. O primeiro lançamento da KCG será Kiss 4k, a história da transformação de Simmons, Stanley e outros membros da banda de estrelas do rock em espíritos guerreiros de proteção do mundo. 4k será lançada com o preço de US$ 50, com a intenção de ser a maior revista em quadrinhos já publicada. Ela será seguida por produtos licenciados, incluindo roupas e videogames e tiras de quadrinhos para celulares. A Platinum, que tem projetos como Cowboys e Aliens, que será lançado pela Sony Pictures, espera contar com a base de fãs internacionais e de várias gerações da banda, bem como mais de 4 mil sites de fãs ao redor do mundo. A HQ será lançada simultaneamente nos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Espanha. Os membros da banda disseram que estarão envolvidos em todas as decisões cotidianas da empresa. "Os quadrinhos do Kiss que foram lançados no passado eram licenças; não eram verdadeiramente parte da mitologia", afirmou o chairman da Platinum, Scott Mitchell Rosenberg. "Isto é todos nós trabalhando juntos. (Simmons e Stanley) importam-se com cada quadro de toda revista e como uma imagem vai ficar numa camiseta".