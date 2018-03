Kiss anuncia show no GP da Austrália de Fórmula 1

O grupo norte-americano de rock Kiss participou nesta quarta-feira, 12, de uma coletiva de imprensa em Melbourne, na Austrália, para anunciar que fará uma apresentação ao vivo ao final do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. O prêmio será disputado no próximo domingo, 16, em Melbourne. Da esq. para dir.: Gene Simmons, Tommy Thayer, Paul Stanley e Eric Singer em Melbourne. Foto: AP Mais velho, Kiss posa para fotógrafos após a coletiva em Melbourne. Foto: Efe Em 1999, Paul Stanley, em melhor forma, se apresenta no Autódromo de Interlagos. Foto: Vidal Cavalcante/AE Grupo de rock Kiss em 1999. Foto: Divulgação