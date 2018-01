O Kings Of Leon lançou mais um clipe do álbum WALLS. Find Me é a mais nova música de trabalho da banda e o clipe é uma continuação do vídeo de Waste A Moment.

O vídeo mostra o desfecho do crime meio sobrenatural retratado em Waste A Moment. Os integrantes da band aparecem como fugitivos da polícia sob clima de "suspense vintage", à lá Stranger Things.